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Райя интересен «Баварии» слухи

25 Июля 2023 • 22:09 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя попал в сферу интересов «Баварии».

Укрепление вратарской позиции – одна из приоритетных целей немецкого гранда в текущее трансферное окно. По сведениям журналиста Экрема Конура, «Бавария» включила кандидатуру 27-летнего Райи в список потенциальных сменщиков Мануэля Нойера. В ближайшее время ряды мюнхенцев может покинуть Янн Зоммер, в чьём подписании заинтересован миланский «Интера».

Трансферная стоимость Давида Райи оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. Испанец стал лидером по отражённым ударам в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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