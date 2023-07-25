Голкипер «Брентфорда» Давид Райя попал в сферу интересов «Баварии».

Укрепление вратарской позиции – одна из приоритетных целей немецкого гранда в текущее трансферное окно. По сведениям журналиста Экрема Конура, «Бавария» включила кандидатуру 27-летнего Райи в список потенциальных сменщиков Мануэля Нойера. В ближайшее время ряды мюнхенцев может покинуть Янн Зоммер, в чьём подписании заинтересован миланский «Интера».

Трансферная стоимость Давида Райи оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. Испанец стал лидером по отражённым ударам в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.