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Ван дер Ваарт: «Гравенберх может играть лучше Беллингема»

04 Июля 2023 • 21:34 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, что думает об игре полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха.

Хавбек был приобретён прошлым летом у «Аякса», однако не смог завоевать место в стартовом составе мюнхенцев в дебютном сезоне после переезда.

«Думаю, когда Гравенберх играет и находится в форме, своими качествами он превосходит Джуда Беллингема.

Райану нужно игровое время, и ему следует рассмотреть возможность ухода, если он его так и не получит. Мы говорим об отличном игроке, поэтому на месте «Баварии» я бы не торопился его продавать – вероятно, выходом станет аренда», – цитирует журналист Филипп Кесслер знаменитого экс-игрока сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Рафаэль Ван Дер Ваарт Райан Гравенберх Джуд Беллингем
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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