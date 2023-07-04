Ван дер Ваарт: «Гравенберх может играть лучше Беллингема»

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, что думает об игре полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха.

Хавбек был приобретён прошлым летом у «Аякса», однако не смог завоевать место в стартовом составе мюнхенцев в дебютном сезоне после переезда.

«Думаю, когда Гравенберх играет и находится в форме, своими качествами он превосходит Джуда Беллингема.

Райану нужно игровое время, и ему следует рассмотреть возможность ухода, если он его так и не получит. Мы говорим об отличном игроке, поэтому на месте «Баварии» я бы не торопился его продавать – вероятно, выходом станет аренда», – цитирует журналист Филипп Кесслер знаменитого экс-игрока сборной Нидерландов.