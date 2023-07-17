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«Вест Хэм» может заменить Райса игроком «Баварии»

17 Июля 2023 • 21:56 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

«Вест Хэм» нацелился на полузащитника «Баварии» Леона Горецку.

Недавно «молотобойцы» лишились своего капитана и давнего лидера Деклана Райса, который перебрался в лондонский «Арсенал» за 116 млн евро. Как стало известно изданию Sky Sport, в качестве одного из вероятных сменщиков английского хавбека в «Вест Хэме» обозначен Горецка, которого «Бавария» готова продать за 40-50 млн евро. Интерес к 28-летнему немецкому игроку также приписывался другому клубу Премьер-лиги – «Ливерпулю».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Леона Горецки в 45 млн евро. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Леон Горецка Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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