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«Бавария» высоко оценивает свои шансы в сделке по Кейну

24 Июля 2023 • 00:37 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

В «Баварии» сохраняют оптимизм в вопросе подписания нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Руководство немецкого гранда намерено в ближайшее время предложить за 29-летнего игрока 100 млн евро – именно эта сумма была обозначена в качестве максимальной, которую мюнхенцы готовы выложить за трансфер. По сведениям TZ, несмотря на то, что «Тоттенхэм» не горит желанием расставаться со своей звездой, в «Баварии» всё же сохраняют оптимизм. Если всё пойдёт по плану, ситуация с Кейном прояснится уже в начале августа.

В прошедшем сезоне форвард записал на свой счёт 32 забитых мяча и пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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