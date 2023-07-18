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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» требует у «Интера» 6 млн евро за Зоммера

18 Июля 2023 • 03:06 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» не станет идти на уступки миланскому «Интеру» в переговорах по голкиперу Янну Зоммеру.

34-летний швейцарец уже договорился с «нерадзурри», и теперь миланскому клубу необходимо согласовать условия трансфера с «Баварией». Как сообщалось ранее, «Интер» попробует приобрести Зоммера по сниженной цене. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, мюнхенцы отпустят вратаря только за 6 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в его контракте.

Ожидается, что «Интер» всё же удовлетворит требование «Баварии», если так и не убедит немецкий клуб пересмотреть свою позицию в ближайшие дни.

В январе текущего года Янн Зоммер перешёл в «Баварию» из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 9 млн евро.

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Интер Милан Бавария Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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