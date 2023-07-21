Тухель не планирует лишать Мюллера места в составе «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель надеется встроить Томаса Мюллера в свою игровую систему.

Считается, что 33-летний ветеран мюнхенцев не вписывается в футбол Тухеля, что ставит под сомнение перспективы игрока в предстоящем сезоне. По сведениям журналиста Филиппа Кесслера, наставник осознаёт проблему, но не собирается оставлять Мюллера без игровой практики. Специалист надеется найти оптимальное решение, чтобы позволить местной легенде успешно провести заключительный этап карьеры в «Баварии».

Томас Тухель возглавил команду в марте текущего года, сменив уволенного Юлиана Нагельсманна.

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года.