Лаймер: «Смогу ли я вытеснить Киммиха или Горецку из основы? Я не думаю в таком направлении»

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер высказался о предстоящей конкуренции за место в основном составе мюнхенского клуба. Хавбек сборной Австрии стал первым трансфером команды Томаса Тухеля в это межсезонье, перейдя из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента.

«Смогу ли я вытеснить Киммиха или Горецку из основы? Я не думаю в таком направлении. Эта тема больше обсуждается в СМИ, чем внутри команды. Мы здесь все собраны для того, чтобы помочь клубу достичь успеха», – заявил Лаймер в беседе с журналистом Мануэлем Бонке.

Ранее сообщалось, что Лаймер наверняка начнёт сезон в качестве основного полузащитника «Баварии». Леон Горецка должен присесть на скамейку запасных.