Появилась новая информация о зарплате корейского защитника Кима Мин Джэ в мюнхенской «Баварии».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, футболист «Наполи» будет получать по 17 миллионов евро за один год в немецком гранде. Сообщается, что комиссия агенту Кима составит около 15 миллионов евро, а само соглашение с футболистом будет рассчитано на пять следующих лет.

Напомним, что Ким Мин Джэ выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи» по итогам прошедшего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 60 миллионов евро.