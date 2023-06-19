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Появилась новая информация о зарплате Кима в «Баварии» слухи

19 Июня 2023 • 19:52 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Появилась новая информация о зарплате корейского защитника Кима Мин Джэ в мюнхенской «Баварии».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, футболист «Наполи» будет получать по 17 миллионов евро за один год в немецком гранде. Сообщается, что комиссия агенту Кима составит около 15 миллионов евро, а само соглашение с футболистом будет рассчитано на пять следующих лет.

Напомним, что Ким Мин Джэ выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи» по итогам прошедшего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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