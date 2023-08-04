Амрабат ещё не договорился с «Манчестер Юнайтед», игроку интересен вариант с переходом в другой топ-клуб

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат пока не определился со своим будущим.

В последние недели явным фаворитом в борьбе за 26-летнего игрока стал «Манчестер Юнайтед», и сам марокканец, как неоднократно сообщалось, хотел бы пополнить ряды «красных дьяволов». По данным журналиста Флориана Плеттенберга, английский клуб ещё не договорился с Амрабатом, несмотря на намерение Эрика тен Хага усилить свою команду хавбеком «фиалок». Представители футболиста продолжают следить за ситуацией в «Баварии», зная о том, что мюнхенцы ищут нового опорника.

Стоимость вероятного трансфера Софьяна Амрабата оценивается в 30 млн евро.