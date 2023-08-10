Гравенберх интересен топ-клубу Серии А

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх в скором времени может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от Tuttosport, «старая синьора» вновь добавила нидерландского хавбека в свой шорт-лист. Команда и ранее интересовалась Райаном, но до конкретики дело не дошло.

Источник сообщает, что «Ювентус» пока просто интересуется Гравенберхом, сравнивая его с другими кандидатами на усиление полузащиты. «Бавария» ранее не хотела продавать Райана, даже несмотря на жалобы футболиста по поводу отсутствия желаемого количества игрового времени.

Гравенберха также связывали с переходом в «Ливерпуль». Гонка за полузащитником остаётся открытой по сей день.