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«Тоттенхэм» в последний момент запретил Кейну лететь в Мюнхен, сага продолжается

11 Августа 2023 • 10:30 Комментировать (1)
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Лондонский «Тоттенхэм» может заблокировать трансфер своего нападающего Гарри Кейна в «Баварию». По информации от Sky Sports, когда англичанин уже прибыл в аэропорт для вылета в Мюнхен, ему поступил звонок из «Тоттенхэма». Кейну запретили лететь в Германию и велели ждать.

Источник сообщает, что Гарри сейчас находится в машине и до сих пор ждёт разрешения на вылет. «Тоттенхэм» и «Бавария» ранее согласовали трансфер за 100 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. Лондонцы дали Кейну разрешение на медосмотр, но сейчас возникли трудности.

Напомним, у Кейна остаётся всего год по контракту с «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии (1)
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LMI
11 Августа 2023 в 10:51
Бедный, бедный Гарри )
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