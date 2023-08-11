«Тоттенхэм» в последний момент запретил Кейну лететь в Мюнхен, сага продолжается

Лондонский «Тоттенхэм» может заблокировать трансфер своего нападающего Гарри Кейна в «Баварию». По информации от Sky Sports, когда англичанин уже прибыл в аэропорт для вылета в Мюнхен, ему поступил звонок из «Тоттенхэма». Кейну запретили лететь в Германию и велели ждать.

Источник сообщает, что Гарри сейчас находится в машине и до сих пор ждёт разрешения на вылет. «Тоттенхэм» и «Бавария» ранее согласовали трансфер за 100 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. Лондонцы дали Кейну разрешение на медосмотр, но сейчас возникли трудности.

Напомним, у Кейна остаётся всего год по контракту с «Тоттенхэмом».