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Павар определился, где хочет продолжить карьеру

10 Августа 2023 • 10:41 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар определился с клубом, где хотел бы продолжить свою карьеру этим летом. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, француз готов перебраться в «Манчестер Юнайтед» и попробовать новый опыт в Английской премьер-лиге.

Напомним, Павар этим летом хочет покинуть «Баварию». У футболиста остался год по контракту, поэтому мюнхенцы не против его отпустить, так как через год француз может уйти бесплатно.

«Манчестер Юнайтед» ищет нового центрального защитника на замену Гарри Магуайру, который вскоре должен перебраться в «Вест Хэм». Помимо Павара клуб также рассматривает Жана-Клера Тодибо и Эдмонда Тапсоба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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