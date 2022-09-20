Габулов: Мне очень понравился Селихов в матче «Спартак» - «Локомотив»

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива».

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу» о том, что ему очень понравилась игра Селихова в дерби с «Локомотивом», самый красивый эпизод случился во втором тайме, когда Иван Игнатьев вышел один на один с вратарем, но тот прочитал момент и бросился на мяч руками вперед, это было по-мужски и по-яшински!

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 1:0, единственный гол забил Александр Соболев.

В текущем сезоне 28-летний Селихов пропустил 12 мячей в 9 встречах во всех турнирах, еще три матча голкипер отстоял на «ноль».