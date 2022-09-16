Ловчев считает, что российскому футболу не нужны иностранцы

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что без легионеров российский футбол становится только лучше.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года. Также из международных турниров были исключены все российские команды.

«Зачем российскому футболу нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всё время идёт разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас! Сейчас надо заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы!» — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 23 очка. Следом идёт ЦСКА с 20 баллами, а замыкает лидирующую тройку «Ростов», отстающий от «армейцев» на одно очко.