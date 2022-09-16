Канчельскис - о руководстве «Спартака»: «Им нравится, наверное, так издеваться над болельщиками»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис раскритиковал кандидатуру Пола Эшуорта на должность главы спортивного отдела «Спартака».

- Им нравится, наверное, так издеваться над болельщиками «Спартака», над клубом, - заявил Канчельскис Metaratings.ru.

Ветеран считает руководителей «красно-белых» людьми далекими от футбола, а также недоволен профессиональными качествами Эшуорта: «Специалист из первого дивизиона английской лиги, вы серьезно?» - добавил Канчельскис.

Напомним, что 52-летний британец ранее работал в «Ростове», Латвии и Казахстане, при этом к нему очень много претензий со стороны бывших работодателей, например, в «Астане».