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Канчельскис - о руководстве «Спартака»: «Им нравится, наверное, так издеваться над болельщиками»

 
16 Сентября 2022 • 18:37 Комментировать
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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18.09 19:00

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис раскритиковал кандидатуру Пола Эшуорта на должность главы спортивного отдела «Спартака».

- Им нравится, наверное, так издеваться над болельщиками «Спартака», над клубом, - заявил Канчельскис Metaratings.ru.

Ветеран считает руководителей «красно-белых» людьми далекими от футбола, а также недоволен профессиональными качествами Эшуорта: «Специалист из первого дивизиона английской лиги, вы серьезно?» - добавил Канчельскис.

Напомним, что 52-летний британец ранее работал в «Ростове», Латвии и Казахстане, при этом к нему очень много претензий со стороны бывших работодателей, например, в «Астане».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Пол Эшуорт
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