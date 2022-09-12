Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о проблемах команды и выходе из кризисной ситуации.

- Что случилось в игре с «Факелом»? Почему опять поражение?

- Проблемы «Локомотива» как были, так и остались. Меня не удивило это поражение. Игроки находятся в разном функциональном состоянии. Может, травмы мешают. Видно, что квалификация у ребят есть, а системного рисунка нет. Плюс провалы в обороне вылезают. Два-три момента - хорошо, а потом ошибки опять прорываются. После разгрома «Оренбурга» говорили, что кризис преодолен, но я сразу призвал всех подождать. Так и получилось. Хотя я был уверен, что «Факелу» «Локомотив» забьет. Но не удалось. Еще и пропустили два мяча. Не «Локомотив», а второй «Спартак» какой-то получается.

- Как относитесь к словам Циннбауэра, который после матча сказал, что «Локомотиву» просто не повезло?

- Надо смотреть, что он имеет в виду. Если у команды было 80% владения мячом и не просто перекатывания назад, а создание моментов, но вратарь сыграл удачно или нападающий не попал по воротам – это одно. Тогда можно сказать, что не везло. Но когда такое большое невезение, тогда есть элементы неумения.

- Какой выход из этой ситуации видите?

- Надо работать. Над всем. Такая пора в команде давно уже настала. Надо просто делать «невкусную» работу. Но это вопрос к тренеру.

- Впереди игра со «Спартаком». Как думаете, будет ли она решающая для тренерского штаба в случае неудачи?

- Может быть. Сейчас и «Спартак» забуксовал. Хотя поначалу все восторгались работой Абаскаля. Я против того, чтобы вешать ярлыки, хорошие и плохие. Всплеск всегда сопровождается падением результата. Вначале была заметна свежесть, быстрота у игроков, и им везло. Поэтому Промес стал забивать.

- Вернемся к «железнодорожникам». Почему РЖД не вмешивается в ситуацию? Такими темпами «Локомотив» будет бороться за выживание.

- Да-да. Согласен. Давно надо что-то менять. А что менять – это они сами пусть решают. Надо смотреть весь процесс, разбираться, что дало результат, а что не дало.

- Нет ощущения, что надо менять все?

- Давно надо и кардинально. Людям дали карт-бланш, время, чтобы поработать над своими идеями. Понятно, что за один день результаты не придут, но мы видим то, что видим.

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- Цорну и его команде дали столько времени, сколько они просили, – три трансферных окна.

- Поэтому надо разбираться, как эти окна были использованы. Причем делать это честно, чтобы выявить причины происходящего. Если есть персональная вина, надо честно признавать это. А так я даже не знаю, кто сейчас там главный тренер.

- Пишут, что вместо Цорна может прийти Борис Ротенберг. Как вам такой вариант?

- Опыта у него нет, но это дело наживное. Какая-то рациональная мысль в этом есть, чтобы дать дорогу молодежи. Но кто-то опытный должен ему помогать, консультировать. Сходу ему тяжело будет разобраться.

Елена Григорьевская