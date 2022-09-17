Джикия поблагодарил Федуна за возможность играть в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о бывшем президенте московского клуба Леониде Федуне, который покинул свой пост 22 августа нынешнего года.

Футболист поблагодарил Федуна за то, что одобрил его переход в «Спартак» из «Амкара» в конце 2016 года, а также за то, что экс-президент остался преданным болельщиком «красно-белых».

«Знаю, что Федун одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я буду ему всегда благодарен. Вместе нам удалось выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок. Этих трофеев все долго ждали. Были также серебряные и бронзовые медали», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

После девяти проведённых матчей «Спартак» набрал 16 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 18 сентября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.