С такой обороной «Спартаку» будет сложно добиться успеха: Абаскаль вновь побеждает, но не решает главной проблемы

В воскресенье «Спартак» прервал свою неудачную серию и обыграл «Локомотив». «Красно-белые» играли лучше, но добились лишь минимальной победы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над исходом встречи.

После кубкового матча с «Факелом» было интересно, как Гильермо Абаскаль сыграет против «Локомотива». Наставник не стал кубковый эксперимент переносить на матч Премьер-лиги, и команда появилась с привычной четвёркой в обороне. Причём Мевля остался в запасе, хотя кто-то поспешил сделать вывод, что Абаскаль видит словенца в качестве игрока основы. Зато Абаскаль выпустил с первых минут Николсона, усадив на лавку Игнатова, который в последнее время выглядел не слишком хорошо. В итоге у «красно-белых» было сразу два мощных форварда, на которых можно было делать длинные передачи.

Однако «Спартак» делал ставку не только на длинные передачи. В первом тайме главной силой команды выглядел центр поля, где Зобнин, Умяров и Пруцев просто собирали все мячи. Это явно было установкой тренера, и «красно-белые» порой просто не давали «Локомотиву» выйти со своей половины поля. Единственный гол в матче пришёл именно так. Сначала мяч перехватил Умяров, «Спартак» побежал вперёд, случилась потеря, но Пруцев тут же вернул владение, сделал пас на Соболева, который точно пробил.

Сумасшедший неостанавливающийся прессинг в первом тайме – это главное впечатление от игры «Спартака» против «Локомотива». Возможно, на второй тайм у «красно-белых» как раз не хватило сил, поддерживать такой темп было очень сложно, а заменить это трио в основании абаскалевского ромба было просто некем.

Похоже, Абаскаль вообще делал ставку именно на первый тайм. Испанец с первых минут выпустил и Соболева, и Промеса, и Николсона, причём все действовали именно в линии нападения. Это трио затерзало оборону «Локомотива». Если у Абаскаля ставка была именно на первый тайм, то она в целом удалась. Будь у «красно-белых» реализация чуть лучше, то к перерыву интрига была бы мертва.

После перерыва «Спартак» как раз вернулся к более привычному сочетанию, особенно когда Зиньковский сменил Николсона. По сути, в матче с «Локомотивом» «красно-белые» показали гибкость. Первый тайм был при агрессивной расстановке 4-3-3, после перерыва команда перестроилась в 4-4-2. В конце матча после выхода на поле Чернова, кажется, что и вовсе команда стала действовать в три центральных защитника, но слишком мало было времени, чтобы сказать наверняка.

Можно похвалить Абаскаля за его идеи и с интересом наблюдать за тем, как «Спартак» меняется. Тем не менее «красно-белые» едва не упустили победу над кризисным «Локомотивом». Селихов во втором тайме совершил два сейва, напомнив, что проблемы в обороне у команды остаются. Как их будет решать Абаскаль – пока непонятно. Хочется сказать, что нужно какое-то приобретение, но до зимнего трансферного окна далеко, да и после Бальде есть сомнения в эффективности селекции нового менеджмента.

Оборона в плане перспектив «Спартака» пугает больше всего. «Красно-белые» продолжают довольно уверенно разбираться с командами, которые слабее. Однако ошибки в защите не дают побеждать соперников своего уровня. Да и даже в успешных матчах оборона могла сломать все идеи Абаскаля в атаке. Без решения проблемы в защите «Спартаку» будет сложно добиться какого-то успеха. Либо атака должна забивать очень много.

Так или иначе уже в следующем туре Абаскалю вновь придётся что-то придумывать. Соболев получил дисквалификацию и пропустит матч в Нижнем Новгороде. По позиции его заменит Николсон почти наверняка. Однако Соболев в этом сезоне – это не просто центральный нападающий, а ещё и диспетчер: в воскресенье он сделал несколько потенциально опасных передач на того же Николсона. Возможно, матч следующего тура будет шансом для Зиньковского, который должен за время паузы набрать форму. Он может вместе с Промесом сделать два сильных фланга под наконечника-Николсона. Посмотрим, что придумает Абаскаль.