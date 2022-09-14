Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджимурадов прокомментировал новость об интересе со стороны «Спартака»

 
14 Сентября 2022 • 20:50 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

«Какая уже разница? Факт в том, что я остался в «Урале». Может, было предложение, а может, не было. Факт в том, что я здесь», — приводит слова Гаджимурадова «Чемпионат».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Спартак» может арендовать 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Гаджимурадов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одной результативной передачей. Трудовой договор игрока с «Уралом» истекает в июне 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 700 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Рамазан Гаджимурадов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
21:24 · Кубок России
Заболотный: «Победа тяжёлая»
21:19 · Кубок России
Пономарёв высказался за участие медийных команд в Кубке России
20:57 · Кубок России
Песьяков ответил на вопрос о состоянии здоровья Медведева
20:50 · Россия. Премьер-лига
Гаджимурадов прокомментировал новость об интересе со стороны «Спартака»
20:48 · Кубок России
Канчельскис дал комментарий о поражении «Зенита» в Самаре
20:35 · Кубок России
Комитет по этике РФС рассмотрит оскорбления игрока «Амкала» в адрес судьи
20:35 · Кубок России
Канищев заявил, что не удивился поражению «Зенита» от «Крыльев Советов»
20:28 · Кубок России
Федотов: «Совершенно правильно, когда начинаешь охранять счёт, тогда тебе долетит»
20:20 · Кубок России
Сергеев заявил, что «Крыльям Советов» повезло в матче с «Зенитом» 1
20:16 · Кубок России
Федотов: «Очень серьёзная беговая нагрузка, и мы освежили фланги»
20:11 · Кубок России
Семак назвал причины поражения «Крыльям Советов» 1
20:09 · Кубок России
Защитник «Урала» Бевеев прокомментировал поражение от ЦСКА
20:07 · Кубок России
Федотов указал на недостатки своей команды в игре с «Уралом»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Беспроигрышная серия «Ростова» во всех турнирах достигла 11 матчей
19:55 · Кубок России
ЦСКА продлил беспроигрышную серию до шести матчей
Все новости
Рекомендуем