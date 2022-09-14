Гаджимурадов прокомментировал новость об интересе со стороны «Спартака»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

«Какая уже разница? Факт в том, что я остался в «Урале». Может, было предложение, а может, не было. Факт в том, что я здесь», — приводит слова Гаджимурадова «Чемпионат».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Спартак» может арендовать 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Гаджимурадов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одной результативной передачей. Трудовой договор игрока с «Уралом» истекает в июне 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 700 тысяч евро.