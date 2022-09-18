Кечинов считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Локомотива».

«Спартак» — фаворит. Даже несмотря на три поражения в последних четырех матчах», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Эксперт добавил, что у «красно-белых» восстановились некоторые травмированные игроки, а «Локомотив» выглядит неубедительно, поэтому непонятно, чего ожидать от них.

Московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 18 сентября, в рамках 10-го тура чемпионата России, начало игры запланировано на 19:00 по мск. За подробными событиями встречи можно следить на портале LiveResult.ru.