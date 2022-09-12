Гришин раскритиковал Джикию за матч с «Ростовом»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ, в котором «Спартак» уступил в гостях «Ростову» (2:4).

По мнению Гришина, «Ростов» заслужил победу в прошедшей встрече, так как выглядел лучше своего соперника и не позволил «Спартаку» показать комбинационный футбол. Отдельно специалист отметил неудачное выступление защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«У нынешнего «Спартака» оборона — вообще самое уязвимое место. Да о чём говорить, если даже Джикия, капитан команды, не отличается надёжностью! Медленный, скорости не хватает», — приводит слова Гришина «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 набранных очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 18 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.