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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин раскритиковал Джикию за матч с «Ростовом»

 
12 Сентября 2022 • 15:22 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ, в котором «Спартак» уступил в гостях «Ростову» (2:4).

По мнению Гришина, «Ростов» заслужил победу в прошедшей встрече, так как выглядел лучше своего соперника и не позволил «Спартаку» показать комбинационный футбол. Отдельно специалист отметил неудачное выступление защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«У нынешнего «Спартака» оборона — вообще самое уязвимое место. Да о чём говорить, если даже Джикия, капитан команды, не отличается надёжностью! Медленный, скорости не хватает», — приводит слова Гришина «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 набранных очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 18 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Александр Гришин Георгий Джикия
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