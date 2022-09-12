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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Спартак» - средняя команда, запаса нет никакого»

 
12 Сентября 2022 • 07:50 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о втором подряд поражении московского «Спартака» в чемпионате России. В девятом туре подопечные Гильермо Абаскаля на выезде уступили «Ростову» со счетом 2:4. В предыдущем матче «красно-белые» у себя дома проиграли «Зениту» (1:2).

«В матчах с прямыми конкурентами «Спартак» будет терять очки! Запаса нет никакого! По игрокам - средняя команда. Карпин прекрасно знал, как обыгрывать «Спартак», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

По итогам девяти туров «народная команда» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате «Спартак» проведет на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» против другого столичного клуба – «Локомотива». Игра состоится в воскресенье, 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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