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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» пропустил 1000-й гол в чемпионатах России

 
11 Сентября 2022 • 21:30 Комментировать (5)
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

В заключительном матче девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» принимает дома «Спартак». Матч складывается не очень удачно для подопечных Гильермо Абаскаля - они пропустили четыре мяча, а последний из них на данный момент, гол Николая Комличенко, стал 1000-м голом, который «Спартак» пропустил в чемпионатах России.

Москвичи стали четвертой командой, добравшейся до сего рубежа. Ранее это «удалось» «Ростову», московскому «Динамо» и самарским «Крыльям Советов».

Следить за событиями матча между «Ростовом» и «Спартаком» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов
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Комментарии (5)
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bowman
11 Сентября 2022 в 21:55
С Юбилейным так сказать голом)))
wild cat
11 Сентября 2022 в 21:41
ай..ну вот и даждалися..)) какая замичатильная цыфра - 1000 ! та у них ишо фсё впириди..)) скора им пакарица новая высата..)) фпирёт хрюндиля к новым виршынам с рыжым физруком...))
ингерман
11 Сентября 2022 в 21:51
ай бро там и до джамалюнгмы недалече.. А-ха-ха-ха! )))
wild cat
11 Сентября 2022 в 21:53
ооооо..бро энта виршына токма им пакарица...)) болшы ни кто ни спасобин савершыть такоя васхаждения...))
Горчица+
11 Сентября 2022 в 21:41
Сегодня праздник у поросят, сегодня будут танцы...))))
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окончен Факел 2:0 Локомотив Москва
окончен Зенит 8:0 Оренбург 1.15 8.50 17.00
окончен Ростов 4:2 Спартак Москва 3.10 3.50 2.40
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