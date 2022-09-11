«Спартак» пропустил 1000-й гол в чемпионатах России

В заключительном матче девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» принимает дома «Спартак». Матч складывается не очень удачно для подопечных Гильермо Абаскаля - они пропустили четыре мяча, а последний из них на данный момент, гол Николая Комличенко, стал 1000-м голом, который «Спартак» пропустил в чемпионатах России.

Москвичи стали четвертой командой, добравшейся до сего рубежа. Ранее это «удалось» «Ростову», московскому «Динамо» и самарским «Крыльям Советов».

Следить за событиями матча между «Ростовом» и «Спартаком» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.