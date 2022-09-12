Павлюченко оценил нынешний состав «Спартака»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал второе подряд поражение московского «Спартака» в Премьер-лиге. «Народная команда» на выезде потерпела фиаско в матче с «Ростовом» (2:4).

По мнению Романа, с нынешним составом «красно-белые» не смогут побороться за чемпионство.

«Состав «Спартака» далеко не чемпионский. Можно же потратиться один раз, сделать хороший состав и быть лучшей командой. Но мы же любим при цене футболиста в 3 млн отдавать 20», - приводит слова Павлюченко «Спорт-экспресс».

«Спартак» идет на пятом месте после девяти туров Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате команда Гильермо Абаскаля проведет против «Локомотива».