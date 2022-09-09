Глушенков — о шансе в «Спартаке»: «Я забил на это»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, почему решил окончательно покинуть московский клуб летом нынешнего года.

По мнению футболиста, он заслуживал получить свой шанс в составе «красно-белых», но в один момент устал его ждать и решил перейти в другую команду.

«Чувствовал ли я, что заслуживаю шанса в «Спартаке»? Когда-то — может быть, да. Но потом я уже, если грубо выразиться, забил на это. Поэтому с такой лёгкостью и ушёл в «Крылья». Мне всё это надоело: что сборы я провожу со «Спартаком», а затем меня с лёгкостью отдают в аренду», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Глушенков провёл в составе самарской команды девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут завтра, 10 сентября, против «Химок». Начало — в 15:00 по московскому времени.