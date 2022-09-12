Комличенко рассказал об эмоциях игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко пообщался с журналистами после окончания поединка с московским «Спартаком» в рамках девятого тура чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина обыграли столичных гостей со счетом 4:2.

«Довольны проделанной работой. Мы взвинтили темп, добавили в агрессии. Вот и получилось. Эйфории никакой нет. Продолжаем работать», - приводит слова нападающего «РБ Спорт».

Благодаря вчерашнему успеху команда Валерия Карпина набрала 19 баллов и поднялась на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В свою очередь «Спартак» с 16 очками занимает пятую строчку.