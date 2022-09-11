Кураньи понадобилось три слова, чтобы охарактеризовать «Спартак»

Известный в прошлом немецкий нападающий Кевин Кураньи, поигравший за сборную Германии и московское «Динамо», рассказал, что думает о другом российском клубе – столичном «Спартаке». Он охарактеризовал «народную команду» всего тремя словами.

«Спартак»? Просто нормальная команда», - передает слова Кураньи «Спорт-экспресс».

В настоящий момент «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В девятом туре подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с «Ростовом». Матч пройдет 11 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.