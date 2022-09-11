​Определён лучший игрок матча «Ростов» - «Спартак»

«Ростов» и «Спартак» в воскресенье закрыли программу девятого тура Премьер-лиги ярким матчем. Команда Валерия Карпина обыграла соперника с результатом 4:2 и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Лучшим игроком прошедшего в Ростове-на-Дону матча был назван нападающий Дмитрий Полоз. Футболист дважды расписался в воротах «Спартака».

На следующей неделе любителям российского футбола скучать не придётся. Посреди недели пройдут кубковые матчи, в том числе матчи второго тура групповой стадии с участием команд Премьер-лиги. На выходных же состоялся игры девятого тура чемпионата.