Мевля готов дебютировать за «Спартак» в матче с «Ростовом»

Новичок «Спартака» Миха Мевля, перешедший из турецкого «Аланьяспора» рассказал, что готов принять участие в матче 9-го тура РПЛ против «Ростова».

«Сыграю ли с «Ростовом» — будет решать тренерский штаб. Я в хорошей форме, нормально тренировался. Хочу помогать команде выигрывать», — приводит слова Мевли пресс-служба московского клуба.

Также словенец отметил, что рад вернуться в Россию, где ранее уже выступал на протяжении пяти лет. Напомним, в РПЛ Мевля защищал цвета «Ростова», «Зенита» и «Сочи».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 11 сентября. Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.