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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названо условие, при котором контракт Мевли со «Спартаком» будет продлён

 
08 Сентября 2022 • 18:21 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

«Спартак» в четверг объявил о переходе в свои ряды словенского центрального защитника Михи Мевли. 32-летний футболист заключил с московским клубом трудовое соглашение по схеме «1+1». Согласно информации «РБ Спорт», контракт будет продлён автоматически, если в сезоне 2022/2023 Мевля поучаствует в 90% матчей «Спартака» после своего перехода.

Напомним, что Миха Мевля в России ранее защищал цвета таких клубов, как «Ростов», «Зенит» и «Сочи». При этом последний год защитник провёл в чемпионате Турции, где он представлял «Аланьяспор».

Ближайший матч «Спартака» в РПЛ пройдёт 11 сентября – команда сыграет против «Ростова».

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Спартак Москва Миха Мевля
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