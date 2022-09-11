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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин сетует на Fan ID

 
11 Сентября 2022 • 14:55 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
1 3.00 X 3.55 2 2.35
Через 3 ч. 13 мин.

В преддверии домашнего матча Российской премьер-лиги против «Спартака» главный тренер «Ростова» пожаловался на систему Fan ID.

По мнению специалиста, в существующем формате система Fan ID не является приемлемой, поскольку она существенно усложняет поход на стадион. Карпин привёл пример – человек, который гулял по городу и вдруг решил пойти на матч, не сможет оказаться на стадионе.

По словам тренера, на игре со «Спартаком» на стадионе будет меньше людей, чем могло бы быть.

«Если бы вход был без Fan ID, как на Кубок, то было бы 30-40 тысяч. Сейчас, вероятно, будет около 10 тысяч», - посетовал Карпин, чьи слова приводит «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин fan id
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