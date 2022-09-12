Мостовой: «Абаскаль - попутчик, но у него оказался хороший агент»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой дал очередной негативный комментарий о работе наставника «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль - попутчик! Кто он, елки-палки? Сам в футбол никогда не играл. Но у него оказался хороший агент. Эта схема такая привоза людей в «Спартак», - передает слова Мостового «Спорт-экспресс».

Накануне «красно-белые» потерпели второе подряд поражение в Премьер-лиге, уступив на выезде «Ростову» со счетом 2:4. В предыдущем туре «Спартак» на своем поле проиграл петербургскому «Зениту» - 1:2.

В рамках десятого тура РПЛ «красно-белые» на своем поле примут «Локомотив».