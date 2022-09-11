Глебов: «Стараемся поддерживать атмосферу»

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Ростовчане пропустили первыми, но затем буквально ошеломили соперника четырьмя голами. Данил Глебов, полузащитник клуба, рассказал о своих чувствах после такого успеха. После девяти туров «Ростов» остается без поражений.

- Стараемся поддерживать эту атмосферу. Все понимаем, что начали хорошо. Думаю, все равно у всех футболистов в голове есть страх прервать эту серию без поражений. Хорошо, что все так хорошо складывается, - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Ростов» примет дома «Крылья Советов».