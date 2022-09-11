Тихонов: «Спартаку» оступаться второй раз нельзя»

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Андрей Тихонов поделился мнением о гостевом матче «красно-белых» против «Ростова» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Будет много борьбы и агрессии. Карпин серьезно настроит свою команду. «Спартаку» оступаться второй раз нельзя. Полагаю, что могут выиграть и те, и другие», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Ростов» - «Спартак» состоится в воскресенье, 11 сентября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

В преддверии сегодняшнего поединка хозяева идут на седьмом месте в таблице РПЛ, а гости располагаются на шестой строчке.