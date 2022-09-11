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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Спартаку» оступаться второй раз нельзя»

 
11 Сентября 2022 • 08:17 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
1 3.00 X 3.55 2 2.35
Через 10 ч. 23 мин.

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Андрей Тихонов поделился мнением о гостевом матче «красно-белых» против «Ростова» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Будет много борьбы и агрессии. Карпин серьезно настроит свою команду. «Спартаку» оступаться второй раз нельзя. Полагаю, что могут выиграть и те, и другие», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Ростов» - «Спартак» состоится в воскресенье, 11 сентября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

В преддверии сегодняшнего поединка хозяева идут на седьмом месте в таблице РПЛ, а гости располагаются на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Андрей Тихонов
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РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
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