​Рыбус ожидает сложного матча с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус сказал несколько слов в преддверии гостевого матча Премьер-лиги против «Ростова».

«Ростов» и «Спартак» сыграют в девятом туре чемпионата России в ближайшее воскресенье, 11 сентября.

«Пока не думаю о матче с «Локомотивом», сначала надо «Ростов» обыграть. С «Ростовом» всем сложно играть, нам просто надо забить больше голов, чем они», - высказался Рыбус для Metaratings.

Стоит сказать, что «Ростов» и «Спартак» на текущий момент являются соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. В восьми прошедших турах команды набрали по 16 очков.

Матч «Ростов» - «Спартак» стартует 11 сентября в 19:45 по московскому времени.