Юран: «Спартак» предсказуем, поэтому Карпин их разобрал»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался гостевом поражении столичного «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:2.

«Спартаку» будет сложновато конкурировать на фоне команд, ставящих высокие задачи. Не знаю, в чем причина. «Спартак» предсказуем? Да, поэтому Карпин их разобрал», - приводит слова специалиста Rusfootball.

После вчерашнего матча «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак», в свою очередь, с 16 баллами занимает пятую позицию.