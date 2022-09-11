Карпин: «Спартак», на мой взгляд, стал сильнее»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ, в котором его команда примет на своём поле «Спартак».

По мнению специалиста, «красно-белые» стали сильнее по сравнению с весенним матчем этих команд, который завершился победой ростовчан.

«Спартак», на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с «Динамо» могли рассчитывать как минимум на ничью, и с «Зенитом» выглядели достойно», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Карпин считает, что москвичи добились прогресса в своей игре, благодаря новому главному тренеру Гильермо Абаскалю, добавившего разнообразие в футбол «красно-белых».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня,11 сентября. Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.