Ловчев нахваливает футбол «Спартака»: «Лучший за последнее время»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев восхищается игрой команды в нынешнем сезоне, несмотря на то, что она проиграла уже два матча. Но лишь однажды «Спартак» не сумел забить, и подобный зрелищный атакующий футбол очень по душе Ловчеву.

- Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы, а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» — самый лучший за последнее время, - цитирует Ловчева Metaratings.ru.

В последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году.