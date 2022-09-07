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Ловчев нахваливает футбол «Спартака»: «Лучший за последнее время»

 
07 Сентября 2022 • 02:36 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев восхищается игрой команды в нынешнем сезоне, несмотря на то, что она проиграла уже два матча. Но лишь однажды «Спартак» не сумел забить, и подобный зрелищный атакующий футбол очень по душе Ловчеву.

- Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы, а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» — самый лучший за последнее время, - цитирует Ловчева Metaratings.ru.

В последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
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