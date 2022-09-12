Газзаев — об Абаскале в «Спартаке»: Работа любого тренера — это результат

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Отправят ли Абаскаля в отставку? Мне сложно тут говорить. Некоторые СМИ поют дифирамбы главному тренеру, но о его работе можно делать выводы по истечению определенного срока», — цитирует слова Газзаева Legalbet.

Эксперт заявил, что «Спартак» играет нестабильно, конечно, есть изменения в лучшую сторону, но нет результата.

«Красно-белые» проиграли «Ростову» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:4. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.