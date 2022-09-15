Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: «Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке»

 
15 Сентября 2022 • 08:24 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Экс-футболист московского ЦСКА, а в настоящий момент тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о последних результатах столичного «Спартака» в рамках Российской премьер-лиги.

«Последние результаты расставили все по местам. Команда не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» после успешного старта потерпели два поражения подряд – от петербургского «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

После девяти туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Хомуха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
08:35 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал, как отреагировал на уход Комппера из «Локомотива»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке»
07:14 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев прокомментировал невызов в сборную России
06:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной России Рауш объяснил, почему завершил карьеру в 32 года
06:29 · Россия. Премьер-лига
Шалимов - об отставках тренеров в РПЛ: «Немаленький процент в них - ошибки судей»
06:22 · Россия. Премьер-лига
Кутепов отреагировал на разговоры о вылете «Торпедо» из РПЛ
06:17 · Кубок России
Стрепетов: «Зенит» доэкспериментировался до поражения»
14 Сентября
23:50 · Кубок России
Зотов прокомментировал неожиданный успех «Крыльев Советов»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Сорокин не видит признаков спада у «Краснодара»
22:42 · Кубок России
Баженов обозначил кубковую проблему «Спартака»
22:29 · Кубок России
Карпин: «Не играли основным составом»
21:50 · Кубок России
Президент «Урала» — о матче с ЦСКА: «Сегодня была непроигрышная игра»
21:45 · Кубок России
Мостовой назвал преимущество «Зенита» относительно конкурентов
21:39 · Кубок России
Заключительные этапы группового раунда Кубка России могут быть сыграны во время Мундиаля
21:39 · Кубок России
Ерохин считает, что «Зенит» должен был побеждать «Крылья Советов» и в меньшинстве
Все новости
Рекомендуем