Хомуха: «Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке»

Экс-футболист московского ЦСКА, а в настоящий момент тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о последних результатах столичного «Спартака» в рамках Российской премьер-лиги.

«Последние результаты расставили все по местам. Команда не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» после успешного старта потерпели два поражения подряд – от петербургского «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

После девяти туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице.