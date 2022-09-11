Жена Карпина рассказала, чего ждёт от матча «Ростов» - «Спартак»

Дарья Карпина, супруга наставника «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о поединке против московского «Спартака» в девятом туре Российской премьер-лиги.

«Спартак» - серьезная команда. Надеюсь, мы увидим хороший матч, верю в победу «Ростова». Для меня «Спартак» такой же соперник как ЦСКА, «Локомотив» или «Зенит», - передает слова Карпиной «Спорт-экспресс».

Матч состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 11 сентября, начало – 19:45 по московскому времени.

По итогам восьми туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» находится на шестой строчке.