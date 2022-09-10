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Агент Маньяков рассказал, кто в «Спартаке» принимает решения по трансферам

 
10 Сентября 2022 • 07:55 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, кто в московском «Спартаке» принимает решения по трансферам.

«Последнее слово в переходных фазах менеджмента при трансферах остается за Абаскалем, который уже успел зарекомендовать себя в «Спартаке», - приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Напомним, что испанский специалист пришел в московский клуб минувшим летом. Под его руководством «народная команда» набрала 16 баллов после восьми туров и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В следующем поединке «красно-белые» на выезде встретятся с «Ростовом». Матч пройдет завтра, 11 сентября, начало – 19:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Маньяков Гильермо Абаскаль
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