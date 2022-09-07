​«Спартаку» больше всех «помогают» судьи – источник

Судейство остаётся одной из главных тем в российском футболе. На страницах «Чемпионата» регулярно выходит материал, в котором подсчитываются грубые ошибки арбитров. Оказывается, что больше всех рефери невольно помогают «Спартаку». В пользу «красно-белых» было допущено 5 ошибок, против «Спартака» - только одна.

В тройке клубов РПЛ, которым сильнее всех помогают ошибки судей, также находятся «Оренбург» и «Пари НН» (по 4 ошибки в пользу).

Если же говорить об обратной стороне медали, то из-за ошибок рефери сильнее всех страдает «Урал». Против екатеринбургской команды судьи допустили 6 грубых ошибок.

Что до чемпиона России последних лет в лице «Зенита», то клуб имеет по одной судейской ошибке в таблицах «в пользу» и «против».