Павлюченко — о поражении «Спартака» от «Ростова»: «Непонятно, что происходит»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о матче 9-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» уступили «Ростову» (2:4).

По мнению экс-футболиста, москвичи не имели права проигрывать эту игру, так как они продолжают рассчитывать на борьбу за чемпионский титул.

«Динамо», «Зениту» проиграли и сейчас «Ростову». С самых первых туров говорил, что игра «Спартака» мне нравится, что они в этом сезоне будут бороться. Сейчас я понимаю, что есть ЦСКА, которые набрали хороший ход. Этот результат расстроил. Непонятно, что происходит», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 18 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.