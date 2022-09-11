Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На матче «Ростов» - «Спартак» зафиксирована низкая посещаемость

 
11 Сентября 2022 • 21:38 Комментировать (9)
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Воскресный матч девятого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» посетили 10 797 зрителей. Это низкий, но при этом ожидаемый показатель.

Не секрет, что снижение посещаемости на «Ростов Арене» связано с внедрением в России системы с электронными паспортами болельщика (Fan ID). Активные фанаты бойкотируют матчи, а у простых болельщиков имеются трудности с оформлением нужного «пропуска».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал Fan ID. Специалист говорил, что на игре против «Спартака» посещаемость стадиона из-за этой системы будет низкой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (9)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
link
11 Сентября 2022 в 21:54
да смысл в том что эти фан ID убили посещаемость раньше на Ростов меньше 20к не приходило. Даже вон на кубке с непонятно кем без фан ID под 30к пришло.
wild cat
11 Сентября 2022 в 21:44
тююю..а где жы фесь нарот народный...)) чо ужэ ни могут сматреть на энта нипатрепство...))
Горчица+
11 Сентября 2022 в 21:52
Народ с горя горькую вкушает и страшно материт "народную" команду.
wild cat
11 Сентября 2022 в 21:57
ай..а чо зульфия ниможыт напарить другова напитка акромя горькай..))или ана итак фсех угастила..што никто ни можыт на мачт прийти..)) ядрёная наверна бадяга палучилася..наваристая..с душком..))
Горчица+
11 Сентября 2022 в 22:03
Ясно дело, что с душком....особым спартаковским....ты же, бро, знаешь про спартаковский дух?
wild cat
11 Сентября 2022 в 22:07
ай..дык весь мир знаит пра спартакафский дух !! токма ни хто ни знаит што энто такоя...)) дух энтат ошушаитца пачти апосля кажнава тура..)) дух стаит на фсю страну..))
Горчица+
11 Сентября 2022 в 22:21
Это особый дух! Только хрюндели его чуют! Нам не учуять, а если душком потянет особым спартаковским, то лучше противогаз надеть! ))))
wild cat
11 Сентября 2022 в 22:32
ай..бро пративагас ни паможыт..)) энтат дух праникаит ва фсе клетки галавнова мозга вмести с ромбикам..)) и праисходит ни изличимая балезь - ромбик галавнова мозга - назуваитца...))
Горчица+
11 Сентября 2022 в 22:37
🤣
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Факел 2:0 Локомотив Москва
окончен Зенит 8:0 Оренбург 1.15 8.50 17.00
окончен Ростов 4:2 Спартак Москва 3.10 3.50 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
22:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Интересно послушать сейчас тех, кто восхищался Абаскалем»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Бывший администратор «Спартака»: «Я в шоке»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» не оправился после поражения от «Зенита»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Полоз: «Когда нам забили, мы раскрепостились»
22:15 · Россия. Премьер-лига
​Карпин как тренер обыгрывал «Спартак» в 6 из 10 матчей
22:04 · Россия. Премьер-лига
​Определён лучший игрок матча «Ростов» - «Спартак»
21:57 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ осталось только две команды без поражений 1
21:51 · Россия. Первая лига
Попов заявил, что «Уфа» могла обыграть «СКА-Хабаровск»
21:49 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» поднялся в турнирной таблице РПЛ, хотя проиграл
21:38 · Россия. Премьер-лига
​На матче «Ростов» - «Спартак» зафиксирована низкая посещаемость 9
21:36 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает «Оренбург» слабой командой
21:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил 1000-й гол в чемпионатах России 5
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Смородская: «Сколько обсуждали расширение РПЛ, но посмотрите на «Оренбург»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Спартак» забили ещё по голу
21:20 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Я не говорил бы, что Одоевский «не тянет»
Все новости
Рекомендуем