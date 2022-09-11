​На матче «Ростов» - «Спартак» зафиксирована низкая посещаемость

Воскресный матч девятого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» посетили 10 797 зрителей. Это низкий, но при этом ожидаемый показатель.

Не секрет, что снижение посещаемости на «Ростов Арене» связано с внедрением в России системы с электронными паспортами болельщика (Fan ID). Активные фанаты бойкотируют матчи, а у простых болельщиков имеются трудности с оформлением нужного «пропуска».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал Fan ID. Специалист говорил, что на игре против «Спартака» посещаемость стадиона из-за этой системы будет низкой.