Агент Николсона рассказал, когда игрок вернётся в строй

Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, поделился информацией о сроках восстановления своего клиента.

«Врачи сказали, что Шамар скоро вернется. Вероятно, уже на следующей неделе», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Отметим, что 25-летний ямайский нападающий не вошел в заявку «Спартака» на матч 9-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Встреча пройдет сегодня, 11 сентября, начало игры запланировано на 19:45 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на портале LiveResult.Ru.