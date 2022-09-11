​Карпин рассказал, в чём проблема судейства в России

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос. Тренера попросили оценить судейство в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Оно не улучшилось и не ухудшилось, а осталось на прежнем уровне. А проблемой являются вопросы трактовок, и это претензия не столько к арбитрам, а к тем, кто эти трактовки придумывает», - высказался Карпин. Слова специалиста приводятся на страницах «РБ Спорт».

Карпин не согласился с решением экспертно-судейской комиссии по эпизоду с назначением пенальти в матче «Торпедо» - «Ростов». По мнению тренера, фактурным нападающим, каким является Николай Комличенко, сложно бороться в штрафной площади соперника.

Напомним, что ЭСК признала пенальти ошибочным. По мнению комиссии, Комличенко первым нарушал правила в борьбе.