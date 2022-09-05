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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл «Спартак» эксклюзив

 
05 Сентября 2022 • 13:40 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал встречу 8-го тура РПЛ, в которой «Спартак» уступил «Зениту» (1:2).

«Игра хорошая была, в первом тайме «Спартак» неплохо выглядел, а во втором сдал, потому что «Зенит» хорошо прибавил. «Спартак» мог и вничью сыграть, когда в конце игры Промес бил. Там попади только в створ, был бы гол. У «Зенита» уровень у игроков посильнее, это естественно, что они прибавляют. С «Уралом» тоже в первом тайме они не очень хорошо играли, а во втором прибавили и начали вскрывать оборону.

За счёт чего «Зенит» одержал победу? За счёт технико-тактических действий… Они в тактическом плане лучше, но мяч ведь надо укрощать, отдавать хорошие передачи», - сказал Тарханов.

После восьми туров «Зенит» захватил лидерство в чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 20 очков. «Спартак» с 16 очками идёт на пятой строчке. В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде против «Ростова».  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Тарханов РПЛ
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