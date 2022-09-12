Колосков - о поражении «Спартака»: «Пропустить четыре - не уважать себя»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о поражении московского «Спартака» от «Ростова» (2:4) в поединке девятого тура Российской премьер-лиги.

«Результат удивил. Пропустить четыре - это не уважать себя. Формула: как тренируются, так и играют. Так во всех командах», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

После девяти туров «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» встретятся с «Локомотивом». Дерби состоится в воскресенье, 18 сентября.