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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин раскатал «Спартак» в Ростове: из-за кого красно-белые проиграли главную битву тура

 
11 Сентября 2022 • 21:55 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Ставим оценки красно-белым

«Зенит» забил «Спартаку» всего два, а «Ростов» отгрузил четыре, но по сценарию матчи получились совсем разные. На юге России красно-белые даже мячом владели больше и атаковали чаще, просто ужасающе сыграв при этом в обороне – отсюда четыре пропущенных мяча. В матче с «Зенитом» залетать могло столько же, но тогда «Спартаку» повезло, а сейчас, видимо, фортуна забрала должок. «Спартаку» же от этого не легче – второе поражение подряд и падение на пятое-седьмое место, которое необходимо делить с «Динамо» и «Сочи».

Статистика матча: владение мячом – 40:60, удары по воротам – 10:18, в створ – 5:7, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Ростов4:2Спартак Москва
  24'Промес Куинси (0:1)
(1:1) Полоз Дмитрий28'  
(2:1) Уткин Даниил34'  
(3:1) Комличенко Николай53'  
(4:1) Полоз Дмитрий70'  
  76'Соболев Александр Сергеевич (4:2)
Песьяков СергейМелёхин ВикторСильянов АлександрОсипенко МаксимЧернов Евгений 88' (Лангович Андрей ( 88') Селява Александр 68' (Щетинин Кирилл ( 68') Глебов ДанилТугарев Роман 67' (Байрамян Хорен ( 67') Полоз Дмитрий 80' (Мельников Степан ( 80') Комличенко Николай 78' (Голенков Егор ( 78') Уткин Даниил  90'
Запасные: Прохин ДанилаНтумба Муамба АртёмЦулая МихаилМедведев НикитаПоярков НиколайМиронов АлексейМухин Александр
Селихов АлександрХлусевич ДаниилЧернов Никита 72' (Мелёшин Павел ( 72') Джикия ГеоргийРыбус Мацей  68' 72' (Маслов Павел ( 72'  89') Денисов Даниил 52' (Пруцев Данил ( 52') Умяров НаильЗобнин РоманИгнатов Михаил 72' (Классен Леон ( 72') Соболев Александр Сергеевич  90'Промес Куинси
Запасные: Шитов ВиталийШитов АнтонВолков МихаилМаксименко АлександрРассказов Николай
11 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Видео

0:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Даниила Уткина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Даниила Уткина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Потасовка на поле (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Потасовка на поле (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,0. Всего один сейв совершил Александр Селихов, проведя довольно скверный матч. В обороне «Спартака» 90 минут полыхал пожар и как раз голкипер должен был поработать над его устранением. Но своими неуклюжими выносами Селихов только всё усугублял.

МАЦЕЙ РЫБУС – 3,0. Оценка Селихова польскому защитнику «Спартака» ещё покажется неплохой. Ужасно действовал Мацей, терял позицию, пассивно шёл в отбор, пропускал соперника на дриблинге. Рыбус ещё до кучи пенальти привёз, завалившись на Байрамяна.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. Наверное, самым пассивным оборонцем был Джикия, который только сопровождал форвардов «Ростова», вообще не вступая в борьбу. Так пришли первый и третий гол хозяев, под бдительным взором (и пассивностью) Джикии. Полбалла сверху Георгий получил за голевой пас на Соболева.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. А Чернов был чуть лучше в оборонительных действиях, поэтому получает такую же оценку. Четыре раза из шести Никита выиграл верх и хоть как-то обозначал борьбу, пока его коллеги по обороне просто смотрели за происходящим.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Основная угроза исходила от правого фланга «Ростова», Хлусевич на своём краю хоть немного справлялся с Тугаревым и Черновым – только 4 отбора выглядят нонсенсом по сегодняшнему матчу. Но Даниил тоже часто не добегал, когда хозяева разворачивали атаку.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о. Не успел понять себя и почувствовать игру на новой позиции Даниил Денисов. На месте центрального полузащитника (со смещениями направо) он отдал всего 12 точных передач.

РОМАН ЗОБНИН – 4,0. Участник провального левого фланга, на котором творилась ужасающая для «Спартака» история. Рыбус совершал ошибку за ошибкой, Зобнин летел на подстраховку, но никогда не успевал, появляясь в кадре и только всплескивая руками. А ещё трижды был пройден на дриблинге и загубил два момента.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,5. Наиль тоже поучаствовал в провале опорной зоны, иногда просто бегая рядом с мячом (момент с голом Уткина), никак не мешая развитию голевой атаки «Ростова». Но лишних полбалла накинем Умярову за лучший результат по перехватам – 5 раз возвращал мяч «Спартаку».

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о. Семьдесят одну минуту сыграл Игнатов, но не наработал на оценку. Михаила просто не было видно не поле, толковых действий – ноль, из причин почему Игнатова не было в игре – 8 проигранных единоборств из 9.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Редкий лучик света в царстве красно-белого провала. Эффектно разобрался Промес в эпизоде с первым голом, отдал четыре обостряющие передачи, дважды удачно пустился в дриблинг и уже по традиции вёл всю атакующую игру «Спартака».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. На пару с Куинси заставлял «Ростов» переживать за результат матча. Очень хорош был в верховой борьбе, забив гол со «второго этажа» и опасно пробив после банальной подачи от угла поля. Ещё сделал две перспективные скидки, неплохо разогнав атаки своевременным действием.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. Замены «Спартака» никоим образом игру не изменили, даже ослабили в какой-то мере. Отметим лишь старания Павла Мелёшина, дважды пробившего опасно.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

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