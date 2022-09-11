Карпин раскатал «Спартак» в Ростове: из-за кого красно-белые проиграли главную битву тура

Ставим оценки красно-белым
«Зенит» забил «Спартаку» всего два, а «Ростов» отгрузил четыре, но по сценарию матчи получились совсем разные. На юге России красно-белые даже мячом владели больше и атаковали чаще, просто ужасающе сыграв при этом в обороне – отсюда четыре пропущенных мяча. В матче с «Зенитом» залетать могло столько же, но тогда «Спартаку» повезло, а сейчас, видимо, фортуна забрала должок. «Спартаку» же от этого не легче – второе поражение подряд и падение на пятое-седьмое место, которое необходимо делить с «Динамо» и «Сочи».
Статистика матча: владение мячом – 40:60, удары по воротам – 10:18, в створ – 5:7, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.
Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
|24'Промес Куинси (0:1)
|(1:1) Полоз Дмитрий28'
|(2:1) Уткин Даниил34'
|(3:1) Комличенко Николай53'
|(4:1) Полоз Дмитрий70'
|76'Соболев Александр Сергеевич (4:2)
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«СПАРТАК» МОСКВА
АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,0. Всего один сейв совершил Александр Селихов, проведя довольно скверный матч. В обороне «Спартака» 90 минут полыхал пожар и как раз голкипер должен был поработать над его устранением. Но своими неуклюжими выносами Селихов только всё усугублял.
МАЦЕЙ РЫБУС – 3,0. Оценка Селихова польскому защитнику «Спартака» ещё покажется неплохой. Ужасно действовал Мацей, терял позицию, пассивно шёл в отбор, пропускал соперника на дриблинге. Рыбус ещё до кучи пенальти привёз, завалившись на Байрамяна.
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. Наверное, самым пассивным оборонцем был Джикия, который только сопровождал форвардов «Ростова», вообще не вступая в борьбу. Так пришли первый и третий гол хозяев, под бдительным взором (и пассивностью) Джикии. Полбалла сверху Георгий получил за голевой пас на Соболева.
НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. А Чернов был чуть лучше в оборонительных действиях, поэтому получает такую же оценку. Четыре раза из шести Никита выиграл верх и хоть как-то обозначал борьбу, пока его коллеги по обороне просто смотрели за происходящим.
ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Основная угроза исходила от правого фланга «Ростова», Хлусевич на своём краю хоть немного справлялся с Тугаревым и Черновым – только 4 отбора выглядят нонсенсом по сегодняшнему матчу. Но Даниил тоже часто не добегал, когда хозяева разворачивали атаку.
ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о. Не успел понять себя и почувствовать игру на новой позиции Даниил Денисов. На месте центрального полузащитника (со смещениями направо) он отдал всего 12 точных передач.
РОМАН ЗОБНИН – 4,0. Участник провального левого фланга, на котором творилась ужасающая для «Спартака» история. Рыбус совершал ошибку за ошибкой, Зобнин летел на подстраховку, но никогда не успевал, появляясь в кадре и только всплескивая руками. А ещё трижды был пройден на дриблинге и загубил два момента.
НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,5. Наиль тоже поучаствовал в провале опорной зоны, иногда просто бегая рядом с мячом (момент с голом Уткина), никак не мешая развитию голевой атаки «Ростова». Но лишних полбалла накинем Умярову за лучший результат по перехватам – 5 раз возвращал мяч «Спартаку».
МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о. Семьдесят одну минуту сыграл Игнатов, но не наработал на оценку. Михаила просто не было видно не поле, толковых действий – ноль, из причин почему Игнатова не было в игре – 8 проигранных единоборств из 9.
КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Редкий лучик света в царстве красно-белого провала. Эффектно разобрался Промес в эпизоде с первым голом, отдал четыре обостряющие передачи, дважды удачно пустился в дриблинг и уже по традиции вёл всю атакующую игру «Спартака».
АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. На пару с Куинси заставлял «Ростов» переживать за результат матча. Очень хорош был в верховой борьбе, забив гол со «второго этажа» и опасно пробив после банальной подачи от угла поля. Ещё сделал две перспективные скидки, неплохо разогнав атаки своевременным действием.
ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. Замены «Спартака» никоим образом игру не изменили, даже ослабили в какой-то мере. Отметим лишь старания Павла Мелёшина, дважды пробившего опасно.
ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.
ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.
ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.
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